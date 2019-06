Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Grave attacco del sindaco ai commercianti"

venerdì, 28 giugno 2019, 08:30

I consiglieri comunali Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, del gruppo di centrodestra “Un futuro per Bagni di Lucca”, intervengono dopo la recente uscita del primo cittadino, Paolo Michelini, sulle lamentele di alcuni commercianti.



“Riteniamo grave, molto grave, l'attacco che il primo cittadino ha rivolto non tanto a noi, ma ai commercianti, rei, secondo lui di essere stati “fomentati” dalle opposizioni, quindi anche noi - esordiscono -. Ma stiamo scherzando? Riteniamo diffamatoria tale affermazione e ci aspettiamo una uscita in cui si faccia dietrofront e si chieda scusa, se non a noi, alla categoria sopra, che nel nostro programma abbiamo chiamato Capitani Coraggiosi".



“Rimaniamo allibiti dalle dichiarazioni della giunta di centrosinistra, contro l'ultimo articolo di presa di posizione dei commercianti - affermano i due consiglieri -. Come si può affermare che sono aizzati dai consiglieri di opposizione? Se fossimo stati bravi aizzatori, avremmo vinto le elezioni. Qual è il principio per cui, se uno non è con, e magari è contro, allora è fomentato? Aspettiamo le pubbliche scuse. Noi due consiglieri siamo quelli che hanno dato il nostro contributo su BASE e la sua riorganizzazione, che hanno votato a favore delle opere pubbliche o di variazioni importanti, che hanno denunciato gli sperperi sulla famosa stanza dell'urlo o sui lavori inutili alla scuola di Scesta. Che hanno portato in approvazione diverse mozioni, molte votrate favorevolmente, ma non attuate".



"Noi - continuano - siamo sempre quelli di due anni fa, con una opposizione che non ha detto no perché a proporre era chi aveva un colore diverso. E questo ci è stato sempre riconosciuto. Anche dall'attuale amministrazione. Ma essere così, non significa essere ciechi. Non possiamo tacere di fronte agli arrosti sul suolo pubblico, sull'infopoint, sulla chiusura del comune il sabato, sul pullman per Montefegatesi e Controni, sulla soluzione non ancora trovata riguardo all'Oratorio di Casoli. Ad esempio. Noi non facciamo un attacco alle persone, no. Ma un attacco a un andamento amministrativo che sta dimostrando essere solo un imbrigliare il comune in regole, normative, regolamenti. Un andamento amministrativo freddo. Diceva un nostro amico, Antonio Contrucci, che la campagna elettorale inizia il giorno dopo le elezioni. Vero. Questa accusa, già mossaci in un recente consiglio, ci fa sorridere: l'amministrazione non fa forse campagna elettorale durante il mandato, così poi da presentarsi nuovamente alle elezioni?"



"Per noi due consiglieri - incalzano Lucchesi e Gemignani - è così e lo abbiamo sempre detto in campagna elettorale: “Se anche fossimo minoranza, avremmo lavorato per l'approvazione del nostro programma elettorale, per poi sottoporci nuovamente al vostro giudizio”. O magari, diciamo ora, chissà, anche prima. Noi due ci ricandideremo, col nostro gruppo, la nostra storia, i nostri agganci, in lavoro svolto, certamente. Vogliamo quindi essere ben accetti, guardare in faccia le gente e non abbassare lo sguardo. Non si preoccupi la maggioranza sul come avremmo fatto a realizzare le nostre brillanti idee: i fondi li avremmo trovati, avendo i giusti santi in paradiso. Nel nostro programma elettorale, siamo disposti a protocollarne una copia in comune, ci sono problemi o idee di sviluppo e relative soluzioni. Basta avere la grinta. Dire “come avrebbe fatto se”, ha poco senso. Lo faremo vedere ai cittadini alla prossima tornata elettorale dopo la nostra vittoria".



"Ci permetta il sindaco o un amministratore - dichiarano -, di invitarlo in un nostro pubblico incontro, per veder l'entusiasmo che c'è verso noi e il malcontento verso altri. Ma soprattutto per assistere alle nostre chiare e precise conversazioni. Non si preoccupino per noi, siamo grandi e cerchiamo sempre di fare il meglio. Ci lascino fare il nostro lavoro da opposizione, ovviamente non pretendendo di non essere controllati e giudicati da noi: loro hanno l'onere e l'onore di governare uno stupendo territorio come il nostro, noi di vigilare, proporre, controllare. Un ultimo appunto: sulla palestra di Fornoli complimenti. Però vogliamo solo ricordare che anche l'amministrazione Donati, aveva redatto il progetto, dichiarato finanziabile, di una palestra a Fornoli. Per dire".



"Dalle altre opposizioni - conclude il gruppo -, ci dividono molte cose attuali e pregresse: Alce, appartenenza politica, appoggi politici si o no, approccio amministrativo, modo di essere, BASE... e molto altro. Ma il fatto che tutti siano convenuti sulla nostra petizione per riaprire il comune il sabato dovrebbe far riflettere. Intanto li ringraziamo. Questa petizione sta avendo un successo clamoroso. Dimissioni? Valutino loro. Umiltà? Valutino sempre loro. Ascolto? Non ne vediamo molto. Comunque una promessa: tranquilli, noi non ci fermiamo”.