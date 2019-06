Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Petizione per riapertura del comune il sabato"

lunedì, 24 giugno 2019, 09:05

Il gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca", rappresentato in consiglio da Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, ha presentato una petizione a favore della riapertura del comune il sabato.



"Abbiamo deciso - spiegano i due consiglieri -, dopo lunga riflessione, a seguito dell'assurda bocciatura della nostra mozione sulla riapertura del comune il sabato, di presentare una petizione che porteremo in giro dall'incontro di martedì a Montefegatesi, per far vedere ancora di più che i cittadini sono con noi. Con tutta l'opposizione. Se neanche dopo questa mossa verremo ascoltati, allora saremo costretti ad essere più netti e a chiedere il ritorno al voto. Affinché i cittadini possano avere, anzitempo, la possibilità di dare il suo giudizio su questo ed altri temi".



"Lo diciamo in modo sereno e pacato - concludono -, ma consci della sfiducia che serpeggia tra cittadini e categorie lavorative che si sentono abbandonate e non ascoltate. Noi siamo pronti".