Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Ponte delle Catene, situazione vergognosa"

martedì, 18 giugno 2019, 14:09

Il gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca" interviene per segnalare la situazione in cui versa il Ponte delle Catene a Fornoli.



"Ecco la situazione vergognosa in cui versa il Ponte delle Catene - esordiscono i consiglieri Laura Lucchesi e Claudio Gemignani -. Un disastro. La nostra provincia, dopo la Provinciale 56 (con le sue buche e frane), la Provinciale per Benabbio e i suoi muretti ruderi, la ringhiera del marciapiede nel tratto tra incrocio Piazza Ponte a Serraglio e il tratto dopo Scuola dell'infanzia privata e la sua ruggine e buchi, brilla ancora per la sua inefficienza".



"Investiremo il consigliere provinciale Maurizio Marchetti di questa situazione - concludono -, brutta e pericolosa, dove ci risulta anche la caduta di alcune persone. Chiediamo al comune che faccia le dovute pressioni. Ci risulta anche il lancio dal Ponte di alcuni ragazzi, a modo di tuffo, forse non pensando alle gravi conseguenze di questo gesto. Aspettiamo risposte. Faremo una segnalazione scritta".