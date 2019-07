Bagni di Lucca



Assemblea su Tana Termini, Bianchi: "Illazioni di Gemignani gratuite e offensive"

venerdì, 12 luglio 2019, 13:24

Il consigliere comunale con delega all'ambiente, Antonio Bianchi, risponde al capogruppo di "Un futuro per Bagni di Lucca" Claudio Gemignani sull'assenza del comune all'assemblea su Tana Termini.



"Anzitutto mi preme ricordare al capogruppo di “Un futuro per Bagni di Lucca” Claudio Gemignani - esordisce - di aver votato all'unanimità nel consiglio comunale del 24 gennaio una mozione presentata dalla mia amministrazione che invitava tutto il consiglio a condividere la contrarietà alla riapertura e all'ampliamento dell'impianto. Qualsiasi illazione quindi riguardo la mancanza di interesse di questa amministrazione riguardo la tutela della salute dei cittadini è assolutamente fuori luogo e fuorviante".



"Ben più grave - incalza - è il riferimento ad un possibile gioco delle parti che la mia amministrazione intenderebbe portare avanti. Occorre ricordare inoltre che il sottoscritto ha la delega all'ambiente ed in tale veste ha partecipato a tutti gli incontri riguardanti l'impianto di compostaggio di Tana a Termini. Solamente nel caso dell'assemblea convocata dalla Green Project per il giorno 10 luglio alle 21, un problema familiare ineluttabile un'ora prima dell'inizio dell'incontro, non mi ha permesso di essere presente. Peraltro ho cercato di contattare, senza riuscirci, un componente dell'Associazione Val di Lima. Ho allora preavvertito della mia assenza il presidente della commissione vigilanza Carlo Vivarelli".



"Della mia assenza - attacca - il Gemignani ha tratto invece le sue conclusioni senza degnarsi di fare almeno una telefonata per conoscere le reali motivazioni della mia assenza. Mi aveva invece telefonato tempo fa quando mi chiese di accompagnarlo con la mia macchina a Piteglio alla prima riunione della commissione di controllo. Nessuno fra l'altro ha fatto ipotesi sulla sua assenza per ben due volte consecutive alle riunioni della commissione di controllo".



"Le illazioni del Gemignani - conclude - sono quindi puramente gratuite e offensive della mia persona che si è sempre impegnata, sia a parole che con i fatti, a difesa dell'ambiente e della salute pubblica".