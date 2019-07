Bagni di Lucca



Benabbio, il paese dei gelatieri

martedì, 30 luglio 2019, 21:00

di andrea cosimini

Leone Cianelli, Michele Tofani e Antonio Tofani. Furono loro tre i pionieri che nel lontano 1928, partiti alla volta di Amsterdam, in Olanda, dal paesino di Benabbio, nel comune di Bagni di Lucca, dettero il via alla lunga tradizione di gelatieri migrati all'estero che, ancora oggi, viene portata avanti e celebrata.

Una storia tutta da raccontare. E quale miglior occasione della "Festa dell'Emigrante", che quest'anno farà tappa proprio nella piccola frazione termale, per farla riemergere.

Ad aiutarci nel racconto è Silvano Tofani, rappresentante degli emigrati rientrati per l'associazione "Lucchesi nel mondo", originario di Benabbio, emigrato anch'egli ad Amsterdam da circa 60 anni e gelatiere là per 40.

"Nel 1928 - racconta Silvano - mio padre, mio zio e un altro signore, Leone Cianelli, decisero di emigrare ad Amsterdam e là cominciarono a vendere gelati con le carrette intorno allo stadio. Da lì il passo fu breve: "perchè non facciamo una società?" si chiesero. Così, nel giro di tre anni, i carrettini del gelato aumentarono fino a 15 sparsi in città".

"Ovviamente - ricorda - c'era sempre qualcuno che veniva alla sede, una stanzina, per chiedere il gelato. Magari qualche anziano, per comodità. Così i gelati venivano venduti anche lì. Poi qualcuno si metteva in attesa e allora gli veniva servita una sedia. Insomma, da lì a poco, nacque quasi naturalmente l'idea di trasformare la stanzina in una vera e propria gelateria".

La gelateria aperta dai tre pionieri prese il nome di "Gelateria Tofani" e diventò un punto di ritrovo per molte persone. "Da Benabbio, nel frattempo, - sottolinea il signor Silvano - furono in tanti a venire ad Amsterdam per lavorare come gelatieri nei vari carretti. Poi però in Olanda scoppiò improvvisamente la crisi. Il governo decise quindi che gli italiani non avrebbero più potuto lavorare lì. E allora che fare? Venne l'idea di lasciare da parte la società e di continuare l'attività come laboratorio. Da lì, di gelaterie ad Amsterdam, ne sono nate più di 25".

Una bella storia che, forse, non tutti sanno, ma importante perchè ci porta a riscoprire le nostre origini. Oggi, purtroppo, delle oltre 25 gelaterie, ad Amsterdam, ne è rimasta una sola legata alla tradizione di Benabbio. Il legame con quella terra però rimane forte e radicato come dimostra il successo che l'associazione "Lucchesi del Mondo", di recente, ha riscosso, in occasione di un concerto organizzato nella città olandese, coinvolgendo la comunità emigrata del posto.

"Tanta gente è venuta - ha concluso con orgoglio la presidente Ilaria Del Bianco - grazie proprio ai legami creati sul territorio e coltivati nel tempo. Questi eventi possono avere successo solo se basati su un forte radicamento della comunità sul posto".