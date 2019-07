Bagni di Lucca



Bianchi: "Discarica abusiva, sarà nostra cura fare un sopralluogo"

venerdì, 26 luglio 2019, 09:03

L'assessore all'ambiente del comune di Bagni di Lucca, Antonio Bianchi, interviene in riferimento alla segnalazione di una discarica abusiva lungo la strada dei tedeschi sul monte Tarrio in controneria da parte dei consiglieri di minoranza Gemignani e Lucchesi.



"Trattasi di una vecchia discarica - precisa l'assessore - in parte ricoperta dalla vegetazione, come dimostra chiaramente la foto allegata all'articolo. Purtroppo negli anni passati era frequente l'abitudine di scaricare rifiuti ingombranti, materiale edile e addirittura carcasse di macchine nei solchi o nelle scarpate".



"È doveroso nel contempo - sottolinea Bianchi - riconoscere che da quando la Soc.Base ha aperto l'isola ecologica a Lugliano e attivato il servizio di recupero degli ingombranti a domicilio, tale fenomeno si è quasi annullato. Sarà comunque nostra cura fare un sopralluogo per valutare tempi e modi per una bonifica del sito. In merito invece alla presenza di un frigorifero e di una lavatrice nel solco di San Gemignano, preme ricordare che la Soc.Base è già intervenuta alcuni mesi fa nello stesso posto per rimuovere altrettanti elettrodomestici. Probabilmente si tratta di un nuovo abbandono di ingombranti, ma scrivere che "gli elettrodomestici sono ancora nel solco" lascia intendere che la Soc.Base , seppur avvisata, non si sia mossa con sollecitudine".



"Da parte mia invece - conclude - non posso che ringraziare l'ingegner Tocchini per la disponibilità ad intervenire con prontezza per la bonifica e la salvaguardia del territorio comunale".