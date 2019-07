Bagni di Lucca



Contrasto tra due parroci, l'arcivescovo li chiama a confronto

lunedì, 8 luglio 2019, 14:13

In merito al contrasto tra don Raffaello Giusti (attuale parroco di Bagni di Lucca) e il suo predecessore Emanuele Rosi, sorto a seguito delle recenti polemiche apparse sui mezzi stampa (leggi qui), l’arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, ha convocato nel pomeriggio di ieri i due interessati per fare chiarezza attorno alla spiacevole situazione.



"L'arcivescovo ha espresso amarezza - si legge in una nota la diocesi -, perché lo spirito della divisione non corrisponde alla logica del vangelo, che esige di affrontare e risolvere i conflitti nella carità, e stupore, per come una vicenda delicata sia stata comunicata, attraverso una conferenza stampa della quale nessuno era stato precedentemente informato".

"Nel confronto franco che ne è seguito - afferma la diocesi - è emersa la consapevolezza di come tale situazione sia frutto dell’accumularsi di chiacchiere superficiali prima che cattive, parole e fatti riferiti con approssimazione, opinioni diverse mai pervenute a un vero confronto, decisioni mal interpretate e valutazioni preconcette; tutte dinamiche in cui facilmente matura il seme nefasto della zizzania. Si è pertanto deciso che, più importante dell’accertamento dei fatti e delle responsabilità, che risultano comunque in capo a diversi soggetti, sia da attivare un percorso ecclesiale di riconciliazione, per il quale l’arcivescovo si impegnerà in prima persona, presiedendo un’assemblea parrocchiale a Bagni di Lucca nel pomeriggio di domenica 14 luglio".

"È infatti necessario - conclude la nota - dare un segno alle comunità parrocchiali, alla comunità diocesana e al presbiterio, affinché sia rimosso lo scandalo della divisione, sia superato il clima di sospetto e diffidenza, per ritornare alla pienezza della comunione evangelica. A tal fine, l’arcivescovo invita tutti - sacerdoti e fedeli - a prepararsi al prossimo incontro nella preghiera e nella penitenza, perché non prevalga lo spirito del male o la logica del mondo, ma la ricerca sincera della concordia e la disponibilità al perdono reciproco".