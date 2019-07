Bagni di Lucca



Croce Rossa e guardia medica al Susie Clarke: avanza la proposta

venerdì, 26 luglio 2019, 19:57

di andrea cosimini

Perché non spostare la sede della Croce Rossa e della guardia medica (attualmente in viale Roma) nei locali (ormai già in parte vuoti) del vecchio poliambulatorio "Susie Clarke", così da recuperare la piena funzionalità dell'immobile e migliorare, allo stesso tempo, il servizio offerto ai cittadini?

Non si tratta di una richiesta partita dai vertici dell'organizzazione volontaristica locale, bensì di una proposta seria e concreta che si è fatta strada tra la cittadinanza di Bagni di Lucca e che è stata subito accolta con favore da alcuni personaggi politici locali.

Alla base la convinzione che un'associazione così ben strutturata e radicata sul territorio, come quella bagnina, possa e debba godere di spazi più adeguati e funzionali per espletare al meglio i propri servizi, usufruendo di locali più spaziosi e accessibili, privi di qualsiasi tipo di barriera architettonica; allo stesso tempo, la forte preoccupazione che il Susie Clarke, col passare degli anni, possa trasformarsi, se non adeguatamente sfruttato nella sua potenziale funzionalità, nell'ennesimo edificio sul territorio vuoto e abbandonato a sé stesso.

Ecco quindi che, per molti cittadini, la soluzione di spostare la Croce Rossa e la guardia medica al Susie Clarke (già sede, peraltro, della Cri in passato) potrebbe rappresentare, almeno sulla carta, la risposta giusta a questi due problemi. La nuova sede, già funzionante e con destinazione sanitaria, sarebbe infatti facilmente raggiungibile, in quanto situata su un'arteria stradale principale, ed accessibile a tutti, anche da persone diversamente abili. Sarebbe, in sostanza, la sede adatta per migliorare tutta una serie di servizi che renderebbero il comitato termale ancor più un riferimento per l'intera popolazione.

In realtà la proposta, riemersa ultimamente, era già stata presa in considerazione dalla politica locale negli anni passati. I rapporti per portare la Cri al Susie Clarke, infatti, erano stati avviati, con proposte concrete, già nel 2015/16, con l'allora amministrazione guidata dall'ex sindaco Massimo Betti (oggi capogruppo di minoranza), visto che l'edificio era già per metà svuotato. Più recentemente, una mozione del gruppo di opposizione "Un futuro per Bagni di Lucca", datata 5 aprile 2018, ha proposto di destinare il Susie Clarke in parte alla Croce Rossa e in parte alla realizzazione di uno sportello di mediazione familiare e anche centro per madri e figli vittime di violenza.

Per il momento, sembra che le proposte si siano perse nei meandri della burocrazia, ma una nuova spinta potrebbe provenire, a questo punto, dalla cittadinanza, che si è dichiarata pronta anche a far partire, eventualmente, una raccolta firme. Certo è che la questione è destinata a tenere ancora banco tra gli abitanti della città termale.