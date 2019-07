Denunciato un 56enne per porto abusivo d'armi

Altri articoli in Bagni di Lucca

lunedì, 1 luglio 2019, 15:28

A parlare così è il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti

lunedì, 1 luglio 2019, 09:52

Nella giornata di venerdì, a seguito di controlli nelle zone prospicienti la pineta di ponente a Viareggio, sono stati fermati e controllati due giovani di 30 anni, residenti a Bagni di Lucca, trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina appena acquistata

domenica, 30 giugno 2019, 14:18

I consiglieri comunali di Un futuro per Bagni di Lucca Laura Lucchesi e Claudio Gemignani invitano per il giorno 3 luglio gli abitanti delle frazioni a firmare la petizione per la riapertura del comune il sabato mattina

sabato, 29 giugno 2019, 14:36

In merito al nuovo centro socio sanitario di Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca, l’Azienda Usl Toscana nord ovest evidenzia che, a causa della complessità del passaggio di consegne tra la vecchia ditta, che non può eseguire l’intervento, e quella, che ha invece dato la propria disponibilità, la firma dell’atto...

venerdì, 28 giugno 2019, 08:30

I consiglieri comunali Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, del gruppo di centrodestra “Un futuro per Bagni di Lucca”, intervengono dopo la recente uscita del primo cittadino, Paolo Michelini, sulle lamentele di alcuni commercianti

giovedì, 27 giugno 2019, 22:51

I consiglieri comunali del gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca", Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, hanno presentato un'interpellanza da sottoporre al consiglio comunale riguardo l'abbattimento delle barriere architettoniche