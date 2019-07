Bagni di Lucca



Forza Italia in tour nelle frazioni a Bagni di Lucca

martedì, 9 luglio 2019, 13:32

Il successo del ripristino della corsa bus soppressa a Montefegatesi, ma anche la spinta e l’entusiasmo per centrare risultati sui fronti aperti del rischio nuovo impianto rifiuti a Tana Termini, del Centro sanitario che Fornoli attende da 13 anni, del contrasto al cinipide del castagno per tutelare le microeconomie di zona o del ripristino del tavolato sul Ponte delle Catene: non sono che alcuni dei temi che ieri sera sono stati affrontati nell’incontro pubblico a San Cassiano che ha portato Forza Italia in tourfra i cittadini del territorio comunale di Bagni di Lucca. Pattuglia azzurra al completo, a cominciare dal coordinatore provinciale di Forza Italia a Lucca e capogruppo in Regione Maurizio Marchetti insieme con i rappresentanti comunali del partito, vale a dire il consiglieri di Un Futuro per Bagni di Lucca Claudio Gemignani e Laura Lucchesi.

Proprio a loro è andato il plauso di Marchetti: «Con la loro capacità di ascoltare e poi rappresentare con atti concreti i bisogni dei cittadini all’interno del consiglio comunale di Bagni di Lucca – ha osservato Marchetti sfogliando il volumetto che tra mozioni, interrogazioni e istanze varie raccoglie tutto il lavoro di Gemignani e Lucchesi – stanno portando avanti con impegno il loro mandato, nello spirito autentico di Forza Italia. Anche l’appuntamento di stasera (ieri sera, ndr) lo dobbiamo a loro». Non il primo, non l’ultimo. Prossima tappa per il tour di Forza Italia e del gruppo consiliare di centrodestra Un futuro per Bagni di Luccasarà infatti il prossimo 18 luglio a Tana Termini per tutte le frazioni della Val di Lima.

Ma intanto ieri sera i cittadini della frazione di San Cassiano hanno potuto sapere cosa – dal Comune di Bagni alla Provincia di Lucca e alla Regione Toscana – Forza Italia sta facendo per rappresentare loro e il loro territorio. «E non intendiamo mollare», hanno asserito di piglio Marchetti (portabandiera delle medesime istanze anche come Consigliere provinciale lucchese), Gemignani e Lucchesi. Di strettissima urgenza è la questione Tana Termini: «Ho interessato la Regione – ha spiegato Marchetti – invitando a più riprese la giunta regionale a chiarire i propri orientamenti. Per ora di chiarezza il Pd regionale non ne ha fatta. Intanto siamo alla vigilia di un incontro pubblico sul versante pistoiese della Lima, a Popiglio, in cui a quanto apprendo verrà presentato il progetto dell’ipotetico nuovo impianto. Ora, va detto: quel tipo di impiantistica e di metodologia di trattamento in sé per sé non ci trova contrari. Quello che avversiamo fortemente e con ogni mezzo è la collocazione in quel luogo specifico di un impianto di trattamento rifiuti, di qualunque tipo. Lì siamo lungo la Lima, in una zona con terreno di riporto, soggetta a movimenti franosi e in un contesto di cui va valorizzata la vocazione naturalistica. Un impianto per i rifiuti non ha ragion d’essere in quel luogo, e ci batteremo per portare avanti le ragioni delle comunità locali che condividiamo perfettamente».

Non meno incisiva l’azione che Forza Italia continuerà a sprigionare sulle altre questioni: «A volte quel che visto da Firenze può parere piccolo – osserva Marchetti – per i cittadini è grande e riveste forte impatto sul vissuto quotidiano. E’ stato il caso del bus serale per Montefegatesi, su cui l’abbiamo spuntata. Intendiamo fare altrettanto su tutto il resto: centro sanitario, Ponte delle Catene, cinipide del castagno ed economia di filiera».