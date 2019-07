Bagni di Lucca



Inaugura la mostra fotografica “Gatti di Montefegatesi”

mercoledì, 31 luglio 2019, 09:21

Si inaugura a Montefegatesi, sabato 3 agosto alle 18,30, una bella e originale mostra fotografica tutta dedicata ai gatti. Il fotografo è Nello Giambi, “paesano” di fatto ma nato e cresciuto a Parigi dove ancora vive e lavora, mentre i soggetti (la mostra presenta 50 foto originali) sono proprio i gatti di Montefegatesi che Nello nell’estate scorsa ha accuratamente selezionato e immortalato davanti alla macchina fotografica.

Nello Giambi, nato a Parigi 58 anni fa, figlio di emigrati di Montefegatesi è legatissimo a questa terra e qui trascorre regolarmente le sue vacanze estive. Grande appassionato di fotografia, ha alle spalle un eccellente curriculum di attività professionale per essere uno che nella vita fa altro e non il fotografo a tempo pieno. È riconosciuto in Europa come uno dei principali fotografi ferroviari (il treno è la sua grande passione anche fotografica) e già a venti anni pubblicava sulle riviste ferroviarie francesi. Poi dal 1989 entra stabilmente nell’agenzia fotografica “Getty Image”, quando i suoi primi lavori riguardano foto di illustrazione generale e, soprattutto, di Parigi. Negli anni ’90 a Parigi non era difficile per il turista acquistare una cartolina con indicante il copyright fotografico di Nello Giambi! Gli ultimi anni (dal 2006) vedono Nello fortemente impegnato nella realizzazione di diversi film tematici sulle ferrovie per conto delle ferrovie francesi e della rivista “La vie du rail”.

E i gatti? la passione di Nello per i gatti è sempre stata forte ma il progetto fotografico lo ha maturato “solo” nell’estate 2018 ed oggi possiamo finalmente vedere il risultato del suo impegno e della sua passione. Con le sue 50 fotografie originali, la Mostra “gatti di Montefegatesi” si inaugura Sabato 3 agosto nei locali del Teatro Ermete Zacconi di Montefegatesi e resterà aperta tutto il mese (informazioni presso il circolo ARCI).

Maggiori informazioni sull’attività fotografica di Nello Giambi sono riscontrabili nei suoi siti web dedicati:

https://nellofoto.jimdo.com/

https://www.flickr.com/photos/nellogi