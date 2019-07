Bagni di Lucca



Infopoint riaperto e dipendente di nuovo assunta grazie a Solidarietà e Sviluppo

venerdì, 26 luglio 2019, 19:26

di tommaso boggi

Infopoint già riaperto e funzionante a Bagni di Lucca. Dopo essere stato al centro di una complessa vicenda, riguardante la dipendente Veronica Minghinelli che si ritrovò senza lavoro, si può dire che la storia si sia conclusa con il tanto sperato lieto fine: infatti la cooperativa Solidarietà e Sviluppo, vincitrice del bando comunale, ha deciso di riassumerla.



Maria Barsellotti, consigliere delegato al turismo per il comune termale, ha affermato oggi pomeriggio in coferenza stampa: "Come amministrazione siamo pienamente soddisfatti per la vittoria del bando da parte di Solidarietà e Sviluppo, perché sono ben radicati nel territorio e ci auguriamo di andare a creare nuove realtà con la nostra collaborazione per il futuro".



Monica Mattei, presidente della cooperativa, ha invece parlato di come la sua sia una cooperativa sociale senza scopi di lucro. "Noi - ha detto Mattei - ringraziamo il comune per questa grande opportunità. Siamo ben radicati sul territorio e l'Infopoint è per noi una nuova scommessa su cui già stiamo investendo per migliorare la struttura. Quello che vogliamo è una collaborazione stretta con il comune".



Alessandro Ghionzoli, dirigente delegato all'Infopoint per la cooperativa, ha poi concluso: "Noi abbiamo già avuto un colloquio con la consigliere delegata Barsellotti perché vogliamo fare sì che Bagni di Lucca riscopra la sua vocazione principale. Questo paese senza turismo è infatti inimmaginabile. Abbiamo già contattato - ha continuato Ghionzoli - realtà locali proprio perché vogliamo coinvolgere non solo il comune, ma anche le aziende e le ditte che investono nel turismo. Abbiamo già in mente delle idee e delle proposte che vogliamo andare a portare avanti in sinergia con il comune".



Il comune di Bagni di Lucca intende potenziare anche il turismo in via telematica, infatti è già attivo il portale turismo all'indirizzo www.artcache.it .