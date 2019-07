Bagni di Lucca



Iniziati i lavori di asfaltatura a Bagni di Lucca

mercoledì, 24 luglio 2019, 10:34

Sono iniziati i lavori di asfaltatura a Bagni di Lucca: dopo l’intervento a Fornoli, in Via A. De Gasperi, sono stati ultimati i lavori sulla strada che collega la frazione di Lugliano. Gli interventi riguardano anche le zone di Bagni Caldi, Paretaio e la Controneria, più altri tratti in zone collinari deteriorate.

Si tratta di interventi ormai non più rinviabili che l’amministrazione aveva posto nelle sue programmazioni a miglioramento dei collegamenti automobilistici con le frazioni e zone interessate.