Bagni di Lucca



La Festa dell'Emigrante fa tappa a Benabbio

martedì, 30 luglio 2019, 21:02

di andrea cosimini

Per il paese di Benabbio si tratterà di un vero e proprio evento che coinvolgerà tutte le realtà associative del territorio. Stiamo parlando della "Festa dell'Emigrante", protagonista l'anno scorso (nella sua "prima" edizione) a Casabasciana, e quest'anno di scena in un'altra piccola frazione del territorio termale.

Un'iniziativa resa possibile grazie alla fattiva collaborazione del comune di Bagni di Lucca e dell'associazione "Lucchesi nel Mondo", con l'ausilio delle sei associazioni del paese di Benabbio e col prezioso contributo della Banca del Monte.

"Siamo rimasti contenti dell'accoglienza del paese di Casabasciana - ha esordito il consigliere Maria Barsellotti, delegata proprio all'associazionismo - e quest''anno siamo soddisfatti della collaborazione riscontrata tra le associazioni del territorio. La festa itinerante quindi continua. Per il paese di Benabbio si preannuncia davvero un agosto impegnativo".

Soddisfatto anche il primo cittadino del comune, Paolo Michelini, che, proprio come l'anno scorso, anche quest'anno si è occupato di inviare una lettera a tutti i cittadini di Bagni di Lucca iscritti all'Aire (ovvero residenti all'estero) per invitarli personalmente alla festa: "Bagni di Lucca, in proporzione - ha dichiarato il sindaco -, è uno dei comuni con più residenti all'estero se contiamo che, su circa 6 mila abitanti, 2 mila sono iscritti all'Aire. I messaggi che abbiamo ricevuto di risposta ci hanno, in certi casi, commosso. Volevamo valorizzare a pieno le nostre associazioni sparse sul territorio e rivalutare questa festa dell'emigrante. Continueremo quindi su questa strada e, dopo Benabbio, ci metteremo subito al lavoro per trovare un'altra località. D'altronde, era una delle priorità del nostro mandato".

A sottolineare l'importanza di questa festa è stata anche Ilaria Del Bianco, presidente dell'associazione "Lucchesi nel Mondo", che ha parlato degli emigrati all'estero come un "valore aggiunto" per la comunità termale: "Innanzitutto - ha detto - un ringraziamento al comune e alle associazioni che, lo scorso anno, hanno garantito il successo della prima edizione di questa nuova "versione" della festa dell'emigrante. Il pregio di questa nuova modalità della festa sta proprio nel coinvolgere i vari cittadini residenti all'estero con un invito così da recuperare il rapporto. Se facessimo un censimento a Bagni di Lucca dei cittadini che, non solo stanno all'estero, ma che all'estero sono stati e poi sono tornati, forse potremmo parlare addirittura del 70 per cento. Per questo l'emigrazione è un tema molto sentito qua".

A spiegare nel dettaglio il programma della festa, infine, è stato Gianfranco Pirotti, anch'egli benabbino, consigliere dell'associazione "Lucchesi nel Mondo": "Si partirà domenica 4 agosto con l'apertura delle mostre in omaggio al lavoro dei residenti all'estero benabbini (gelatieri, figurinai...) e con l'allestimento di una mostra a teatro con pannelli di storie da leggere. Giovedì 8 agosto si terrà invece la passeggiata al "Castello Dei Lupari", dove sarà possibile scoprire anche cose nascoste del paese. Domenica 11 agosto, infine, si svolgerà la "Cena in Corte... dell'Emigrante" e, al termine, la festa continuerà al bar "La Lucciola" con la possibilità di ballare".