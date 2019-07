Bagni di Lucca



La giunta: "Croce Rossa, nuova sede tra le priorità"

domenica, 28 luglio 2019, 10:00

La proposta, tornata in auge, di spostare la sede della Croce Rossa di Bagni di Lucca (e della guardia medica) dall'attuale immobile in viale Roma al poliambulatorio Susie Clarke è all'attenzione dell'amministrazione comunale.



"La ricerca di una sede adeguata alle esigenze del comitato della Cri di Bagni di Lucca - interviene la giunta bagnina - è sempre stata una priorità della attuale amministrazione guidata dal sindaco Paolo Michelini. La ristrettezza e l'inadeguatezza dell'attuale sede, unita all'impossibilità di garantire l'accesso alle persone disabili, ha impegnato l'amministrazione nella ricerca di un immobile più funzionale. Il poliambulatorio Susie Clarke avrebbe tutte le caratteristiche necessarie per diventare la nuova sede Cri".



"Già nel 2015 - spiega - una richiesta per la concessione della struttura era stata rivolta alla direzione Asl senza esito di risposta. Alcuni mesi fa la Cri aveva rinnovato la richiesta per l'affidamento diretto e anche in quel caso è rimasta inevasa. Il sindaco Michelini, recentemente, in considerazione del fatto che i locali del Susie Clarke sono quasi tutti inutilizzati, ha richiesto nuovamente alla Asl la concessione dei locali al comune con l'intenzione di trasferirci, oltre alla sede della Cri, anche la guardia medica e, possibilmente, un centro per l'assistenza alimentare da assegnare all'associazione di volontariato Auser. Inoltre è stata presa in considerazione la possibilità di destinare un locale finalizzato alla difesa della donna, vittima di qualsiasi forma di violenza".



"La concessione dei locali al comune da parte dell'Asl - conclude - potrà garantire un notevole miglioramento dei servizi a favore di tutta la cittadinanza".