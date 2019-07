Bagni di Lucca



La giunta: "Servizio trasporti, errore negli avvisi affissi: le corse sono mercoledì e sabato"

venerdì, 12 luglio 2019, 10:00

L'amministrazione comunale di Bagni di Lucca risponde prontamente alla segnalazione del gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca", in merito allo spostamento del servizio di trasporto per le frazioni di montagna, specificando come ci sia stato un errore di stampa in alcuni volantini affissi.



"In merito agli articoli apparsi sui giornali online e su alcune pagine Facebook - esordisce l'amministrazione -, si precisa che il servizio trasporti è quello riportato sugli avvisi affissi presso l'ingresso del comune e quindi il servizio per le frazioni di Casoli e Brandeglio è effettuato nei giorni di mercoledì e sabato".



"Per quanto riguarda gli avvisi erroneamente affissi nelle frazioni - spiega - si tratta di un errore dovuto ad un refuso relativo al 2018. Ci scusiamo con gli utenti per il disguido. È stata immediatamente disposta la sostituzione degli avvisi errati. Si precisa che nel contratto conseguente alla gara dei trasporti per il prossimo triennio tali trasporti sono previsti negli orari e nei giorni sopra indicati".



"Comprendiamo la voglia di evidenziare da parte della minoranza gli errori dell'amministrazione, che tutti possono commettere - conclude la giunta -, ma non comprendiamo l'allarmismo che potrebbe essere evitato con una semplice informazione telefonica agli uffici competenti".