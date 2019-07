Bagni di Lucca



L'amministrazione: "Uffici comunali, nuovo orario migliora il servizio"

venerdì, 26 luglio 2019, 08:50

L'amministrazione comunale di Bagni di Lucca interviene in merito alla chiusura della giornata di sabato degli uffici comunali per fare alcune precisazioni essendo emersa da parte degli utenti una informativa non corrispondente alla effettiva e reale situazione.

"L’amministrazione - esordisce la giunta bagnina -, come spiegato in sede di consiglio comunale dal sindaco, ha attivato il nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici a decorrere dal mese di ottobre 2018, previo esperimento nei tre mesi precedenti sulle reali presenze negli uffici comunali nella mattinata del sabato".

"Con il provvedimento in questione - spiega -, di competenza sindacale, gli uffici comunali sono stati aperti al pubblico anche il martedì e giovedì pomeriggio in luogo del sabato per venire incontro a quei cittadini e categorie nell’ottica di un miglioramento dei servizi. L’orario di lavoro dei dipendenti, è bene precisare, è rimasto di 36 ore settimanali quindi i lavoratori non fanno sei ore in meno di lavoro nell’arco della settimana. La situazione attuale allinea il comune di Bagni di Lucca agli altri enti territoriali ed a tutti gli uffici pubblici e non del comprensorio provinciale, rispondendo anche ad una precisa direttiva a livello nazionale".

"Quando questa amministrazione si è insediata - incalza - gli uffici comunali erano aperti al pubblico in modo disomogeneo, alcuni la mattina quattro ore tutti i giorni, altri quattro ore per due giorni a settimana. La riorganizzazione ha portato ad estendere agli uffici un unico orario di ricevimento sia al mattino che al pomeriggio per tutti i cinque giorni della settimana per un totale di 18 ore complessive settimanali, prevedendo l’orario di apertura pomeridiana fino alle 18 per permettere anche a chi lavora un accesso agli uffici comunali. Dal 1° di ottobre 2018 ad oggi abbiamo costatato un miglioramento sia dell’accessibilità che della partecipazione degli utenti che ha consentito di eliminare attese e code agli sportelli con miglioramento nell’erogazione dei servizi".

"Gli amministratori, sindaco, assessori, consiglieri delegati - conclude -, sono a disposizione negli orari di ricevimento, con disponibilità ad incontrare i cittadini anche il sabato previo appuntamento (0583/809945). Sono stati inoltre istituiti tre numeri di pronta reperibilità: Ufficio tecnico 366/9045643; Ufficio Polizia 334/6242736; Ufficio Stato Civile 0583/809924 0583/809927. Riteniamo doverosa questa precisazione al fine di eliminare non corrette informazioni in possesso dei cittadini".