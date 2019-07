Bagni di Lucca



L'appello della Croce Rossa: "C'è bisogno di nuovi volontari"

venerdì, 5 luglio 2019, 22:26

Ogni giorno decine e decine di volontari della Croce Rossa Italiana varcano quella porta di Via Roma a Bagni di Lucca, attuale sede della stessa associazione, per portare un aiuto concreto alla popolazione e per rispondere ad ogni richiesta di aiuto, sia telefonica che di persona, al proprio front office. Queste meravigliose persone hanno scelto di dedicare una parte del loro tempo per gli altri, si sono formati qui e a giro per l’Italia per dare un servizio migliore ad ogni persona che necessità dell’intervento di Croce Rossa Italiana e questo è il continuo di un’opera fatta dal fondatore della Croce Rossa, Henry Dunant, durante la guerra di Solferino e San Martino.



Spesso però non tutti si accorgono che a Bagni di Lucca e in Media valle è presente da 70 anni una sede dell’associazione umanitaria più grande al mondo e presente quasi ovunque sulla terra. "Viene spesso dimenticato - afferma il presidente Fabbri - che la Croce Rossa è anche vostra. Tutti possono essere utili diventando volontari o sostenendo le attività. La CRI ha bisogno del vostro sostegno per poter accompagnare le persone all’ospedale, per un parola di conforto alle persone vulnerabili, per essere in mezzo alla gente nei teatri delle calamità naturali, chiedo ad ogni cittadino di sentire anche sua questa associazione perché è fatta di persone e non di cose, faccio un appello anche alle istituzione e agli enti, non lasciateci soli noi ci siamo ma abbiamo bisogno della vostra forza e del vostro sostegno"

"La Croce Rossa di Bagni di Lucca - conclude il presidente - ha grandi progetti per il futuro che però non può realizzare senza volontari e senza il sostegno delle istituzioni; ci sono in ballo iniziative per la popolazione anziana, per la protezione civile, per la tutela sanitaria e anche la ricerca di una nuova sede che potrebbe anche essere quella del Poliambulatorio Susie Clark di cui è in attesa da molto tempo di una risposta dalla direzione della ASL Nord Ovest, attuale proprietaria. Grazie per chi ogni giorno ci aiuta. Viva il volontariato e viva la Croce Rossa!"