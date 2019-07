Bagni di Lucca



Leonkoro Quartet, successo per il concerto a Bagni di Lucca

lunedì, 29 luglio 2019, 10:16

Jonathan Schwarz e Mayu Konoe al violino, Marzena Malinowska alla viola, Lukas Schwarz al violoncello. In arte Leonkoro Quartet. Ecco il quartetto di giovani musicisti che si è aggiudicato la terza edizione del premio dedicato ad Adolfo Betti nell’ambito del festival Virtuoso&Belcanto. Un riconoscimento messo a disposizione da Animando e rivolto a formazioni a quattro la cui

somma delle età, da regolamento, non superi i 120 anni.



L’energia del Leonkoro Quartet ha convinto la giuria di musicisti e compositori e così sabato scorso (27 luglio), l’ensemble con base a Berlino ha avuto la possibilità di tenere un concerto nel salone del Casinò di Ponte a Serraglio. “Una serata che ha fatto dimenticare a tutti la pioggia scrosciante – ha detto il presidente di Animando, Paolo Citti – e che ci rafforza nel nostro impegno per facilitare i percorsi di studio. La vitalità del Leonkoro Quartet, la precisione dell’esecuzione, la disinvoltura con la quale i musicisti hanno tenuto la scena a Bagni di Lucca rimarranno tra le pagine più belle scritte da Animando”.



La serata, che ha riscosso un grande successo di pubblico, ha visto il Leonkoro Quartet eseguire il Quartetto d’archi n. 19 in do maggiore di Mozart e il Quartetto d’archi n. 14 in re minore di

Schubert, entrambi suddivisi in quattro movimenti.



Il premio, e il concerto, sono dedicati alla memoria di Adolfo Betti, musicista nato a Bagni di Lucca nel 1875, fondatore del Flonzaley Quartet – una delle formazioni più acclamate negli Stati Uniti di inizio Novecento. Hanno collaborato con Animando all’evento Virtuoso&Belcanto, il comune di Bagni di Lucca, l’associazione Lucchesi nel mondo e la fondazione Michel De Montaigne di Bagni di Lucca.



Il Leonkoro Quartet, che potrebbe tornare per una delle date curate da Animando della rassegna Il Settecento musicale a Lucca, succede a Le Quatuor Elmire, quartetto vincitore nel 2018. La prima edizione del premio, nel 2017, aveva invece visto la vittoria di Archos Quartet.