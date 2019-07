Melani si dimette, Bianchi nuovo assessore: Maura Metalori entra in consiglio

Altri articoli in Bagni di Lucca

venerdì, 19 luglio 2019, 17:58

Ha riscosso grande successo la raccolta firme per la riapertura del comune nei giorni di sabato, promossa dal gruppo di opposizione “Un futuro per Bagni di Lucca”. Sono state raccolte ben 658 firme: lo hanno annunciato nel corso di una conferenza stampa i consiglieri Laura Lucchesi e Claudio Gemignani

martedì, 16 luglio 2019, 20:53

Partiti i lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico di Bagni di Lucca centro, la scuola "M. Trenta", struttura che ospita circa 250 giovani studenti. L'intervento è stato finanziato dal ministero degli interni dell'ex governo Gentiloni ed ammonta a 1 milione e 700 mila euro

domenica, 14 luglio 2019, 18:08

Conclusa la breve stagione sull’erba, Jasmine Paolini torna sulla terra battuta, superando brillantemente i due turni di qualificazione del torneo WTA International di Losanna, con un montepremi pari a 250.000 $

venerdì, 12 luglio 2019, 13:24

Il consigliere comunale con delega all'ambiente, Antonio Bianchi, risponde al capogruppo di "Un futuro per Bagni di Lucca" Claudio Gemignani sull'assenza del comune all'assemblea su Tana Termini

venerdì, 12 luglio 2019, 10:00

L'amministrazione comunale di Bagni di Lucca risponde prontamente alla segnalazione del gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca", in merito allo spostamento del servizio di trasporto per le frazioni di montagna, specificando come ci sia stato un errore di stampa in alcuni volantini affissi. La risposta della minoranza

venerdì, 12 luglio 2019, 08:39

Il gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca", composta da Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, torna all'attacco sul tema dei trasporti dopo le modifiche al servizio per alcune frazioni di montagna