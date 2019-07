Partiti i lavori di messa in sicurezza alla scuola del capoluogo

Altri articoli in Bagni di Lucca

domenica, 14 luglio 2019, 18:08

Conclusa la breve stagione sull’erba, Jasmine Paolini torna sulla terra battuta, superando brillantemente i due turni di qualificazione del torneo WTA International di Losanna, con un montepremi pari a 250.000 $

venerdì, 12 luglio 2019, 13:24

Il consigliere comunale con delega all'ambiente, Antonio Bianchi, risponde al capogruppo di "Un futuro per Bagni di Lucca" Claudio Gemignani sull'assenza del comune all'assemblea su Tana Termini

venerdì, 12 luglio 2019, 10:00

L'amministrazione comunale di Bagni di Lucca risponde prontamente alla segnalazione del gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca", in merito allo spostamento del servizio di trasporto per le frazioni di montagna, specificando come ci sia stato un errore di stampa in alcuni volantini affissi. La risposta della minoranza

venerdì, 12 luglio 2019, 08:39

Il gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca", composta da Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, torna all'attacco sul tema dei trasporti dopo le modifiche al servizio per alcune frazioni di montagna

mercoledì, 10 luglio 2019, 08:43

Così i consiglieri comunali di minoranza della lista "Un futuro di Bagni di Lucca", Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, che hanno deciso ancora una volta di smuovere una situazione stagnante presentando una mozione

martedì, 9 luglio 2019, 13:39

Sopralluogo del presidente Menesini con il vicesindaco di Bagni di Lucca sulla storica "via Ducale". L'ente di Palazzo Ducale investe 49mila euro per valorizzare l'arteria montana che conduce a siti turistici e naturalistici