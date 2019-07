Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Sport e disabilità, si convochi un tavolo"

lunedì, 29 luglio 2019, 10:31

Il gruppo di monoranza "Progetto Rinascimento", composto dai due consiglieri Massimo Betti e Giulia Mariani, ha protocollato stamattina un'interpellanza riguardo "Sport, disabilità, abbattimento delle barriere architettoniche e accessibilità".



"Poco dopo l’insediamento del nuovo consiglio comunale - esordiscono i due consiglieri -, nella certezza di una possibile collaborazione trasversale rispetto a un progetto di importanza sociale, fu richiesto un incontro per affrontare l’argomento di “Sport e disabilità” collegato al più ampio piano di abbattimento delle barriere architettoniche nel nostro comune".

"Come chiesto a seguito di un incontro con l’assessore Pacini e il consigliere Salotti - spiegano -, venne presentata il 4 agosto 2017 una relazione di tutto ciò che era stato fatto fino a quel momento: quando con la precedente amministrazione si vide realizzato l’intento di rendere accessibile a chiunque il palazzo comunale (palazzo storico del ‘600 e quindi quasi un’impresa impossibile) si instaurò una forte collaborazione con ANMIL – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro – e Associazione Ipovedenti e in particolare con Max Mallegni, presidente regionale e vicepresidente nazionale ANMIL. Questo primo passo aveva portato a un’idea ambiziosa: lanciare il progetto per un comune completamente accessibile che sarebbe stato il primo in Italia. Partire dall’importante offerta sportiva del territorio, adeguare strutture ed attrezzature e allargarsi a macchia d’olio verso viabilità, mezzi di trasporto e strutture ricettive. L’idea era quella che ciascuna attività sportiva potesse presentare un piccolo progetto come singolo capito di un libro molto più grande che portasse sulla copertina un promotore fondamentale: il comune di Bagni di Lucca. Qualche passo era partito dalla Festa dello Sport che aveva aperto le porte agli sport paraolimpici coinvolgendo piccoli e non in dimostrazioni di atletica, scherma, sitting volley, judo, portando persone come Stefano Gori e Alessia Biagini, campioni nazionali e olimpici. Era stato coinvolto l’Istituto Comprensivo che aveva portato l’argomento nelle aule di scuola e che con la disponibilità degli insegnanti aveva prodotto una quarantina di loghi fatti dai ragazzi per manifestare la loro esperienza (finalizzati anche per essere simbolo di questo progetto)".

"Seguiranno - proseguono - due incontri con l’amministrazione, il 23 settembre 2017 e il 18 novembre 2017, durante i quali si manifestava la volontà di andare avanti e di consolidare la collaborazione con ANMIL. Il 2 febbraio 2018 si svolse nella Sala Rosa del Circolo dei Forestieri un incontro con le associazioni sportive del territorio interessate al progetto. Un incontro che raccolse l’interesse e che lasciò con un “troveremo un modo di organizzare l’intento”. Da quel giorno – per quello che abbiamo modo di sapere – il progetto non ha fatto passi avanti. Max Mallegni, da noi interpellato, ci ha infatti informato che di fatto da quel giorni non sono seguiti altri contatti e che dato il poco interesse manifestato nei suoi confronti e dell’idea si sono concentrati su altre zone".

"Considerato - incalzano - che: all’interno dell’Istituto Comprensivo sono stati organizzati altri incontri con David Bonaventuri (di cui tutti conosciamo l’impegno e i risultati raggiunti in campo sportivo e non, e Andrea Lanfri (campione mondiale anche all’ultima edizione di Tokio) e che i ragazzi si sono dimostrati interessati e molto colpiti dalle tematiche trattate; considerata l’importanza e la risonanza di un progetto così ambizioso; considerato che il consigliere delegato allo sport ha affermato durante l’ultimo consiglio comunale del 26 luglio 2019 che l’amministrazione è aperta a qualsiasi tipo di collaborazione e che anzi, fino a questo momento è stato perso fin troppo tempo (concordiamo, ma senza guardare troppo lontano nel tempo, basta pensare che è passato un anno e cinque mesi da quella famosa riunione alla Sala Rosa senza più notizie); e considerato infine che Max Mallegni ci ha dichiarato la sua disponibilità a riallacciare un rapporto di collaborazione con il comune di Bagni di Lucca, chiediamo: se i rapporti si sono interrotti, le motivazioni; quali sono stati i problemi rispetto a un progetto che godeva della più ampia disponibilità anche da parte della minoranza; se si ha intenzione di riprendere i contatti con le associazioni sportive, ANMIL e tutte le persone che avevano dichiarato interesse a proseguire finalmente compatti su un tema senza colori politici e che, in caso positivo, si convochi un tavolo per andare avanti insieme".

"Sicuri di una positiva e costruttiva risposta - concludono -, rinnoviamo la nostra più completa disponibilità a rimboccarci le maniche e perseguire questo intento. Disponibilità manifestata fin da subito, dal giugno 2017, oltre qualsiasi schieramento".