Bagni di Lucca



Tutto pronto per il 1° Mountain Street Soccer di Montefegatesi

lunedì, 29 luglio 2019, 11:20

Sta riscuotendo grande successo l'iniziativa della Società "Ermete Zacconi" di Montefegatesi, presieduta da Paola Bartoli. Il torneo è nato da un'idea di David e Kristian Bonaventuri e Saverio Biondi dopo il il torneo test dello scorso anno. Il campo da gioco è situato nella caratteristica piazza principale di Montefegatesi, da sempre palcoscenico di eventi e di "giochi di strada", tra cui il calcio. Tappetino sopra i piastroni e balle di fieno a delimitare il campo, in modo da consentire alla palla di non fuoriuscire dal rettangolo, a mò di "Gabbia". Intensità, tecnica e velocità saranno indispensabili per primeggiare in questo contesto "di strada".



Sono ben 15 le squadre iscritte al torneo, provenienti da tutta la Mediavalle del Serchio. Da segnalare la presenza tra gli iscritti di calciatori della Nazionale Italiana Amputati. Paolo Capasso e David Bonaventuri.



Quattro i gironi, con la possibilità di iscrivere un ulteriore squadra, per arrivare a 16. Passeranno le prime due di ogni girone. Il torneo inizieràlLunedì 5 agosto e terminerà con la fase finale venerdì 9.



L'organizzazione ringrazia i collaboratori, preziosi, per l'aiuto e gli sponsor:



Agriturismo Pratofiorito

Ristorante Nido dell'Aquila

Circolo Arci Montefegatesi

Bar JoJo

Termoidraulica Oliani

Laura - Nails & Beauty

Punto Simply

Comune di Bagni di Lucca

Pro Loco Bagni di Lucca

Croce Rossa Bagni di Lucca

Csi



Sotto il Calendario con i Gironi :



Lunedì 5:



Girone A

- Calcio Amputati

- I Draghi

- Granaiola-Pieve

- Senza Nome

Martedì 6:



Girone B

- Tereglio

- Panzani Fans Club

- Rudy Bar

- I Resa

Mercoledì 7:



Girone C

- Morositas

- Daiquiri Pub

- I Cucadores

- Tecnotonica

Giovedì 8:



Girone D

- Zalayeta Team

- Real Madrink

- Scarsenal



Venerdì:



Quarti di finale

Semifinale

Finale