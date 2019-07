Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Modifiche pullman per frazioni di montagna, pronti ad un'altra battaglia"

venerdì, 12 luglio 2019, 08:39

Il gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca", composta da Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, torna all'attacco sul tema dei trasporti dopo le modifiche al servizio per alcune frazioni di montagna.



"Non ci crediamo - esordisce il gruppo -. Dopo il comune chiuso il sabato, anche i pulmini per alcune frazioni di montagna tolti dal sabato e portati al venerdì. Non ci crediamo. Altra mazzata per il commercio del capoluogo".



"Adesso - attaccano i due consiglieri - ci aspettiamo la fine del mercato, la chiusura per ordinanza dei negozi, il coprifuoco. Veramente. Segno non solo che sul comune chiuso il sabato non c'è la minima volontà di cambiare e tornare indietro, ignorando non tanto l'opposizione ma i cittadini".



"Arrabbiati - concludono amaramente -. Vorrà dire che faremo un'altra battaglia. Anche noi siamo increduli. E sinceramente non capiamo tutta questa cocciutaggine. Coraggio Bagni di Lucca".