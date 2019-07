Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Realizzare sala espositiva nell'ex oratorio di Casoli"

mercoledì, 10 luglio 2019, 08:43

“Due anni, due nostre interpellanze, due risposte uguali, in parte anche condivisibili: "Riuniremo i cittadini e sentiremo il loro parere". Ma ad oggi nessuna riunione, nessuna risposta. E intanto l'edificio rimane chiuso e rischia il deterioramento". Così i consiglieri comunali di minoranza della lista "Un futuro di Bagni di Lucca", Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, che hanno deciso ancora una volta di smuovere una situazione stagnante presentando una mozione.



"Sì alla realizzazione di una sala espositiva, come da destinazione iniziale, nell'ex oratorio di Casoli - affermano -. Tutto ciò porterà a una valorizzazione del patrimonio locale e a un incremento turistico e commerciale. Ci sono già in loco attività turistiche e ricettive e di ristorazione. Per loro sarebbe manna. Vediamo come risponderanno gli altri gruppi in consiglio".



“Durante le amministrazioni Contrucci e Donati - spiegano i due consiglieri - venne restaurato nella frazione di Casoli un vecchio oratorio ormai abbandonato ed in pessime condizioni, che con il tempo era passato di proprietà comunale; tale intervento di restauro costato 150 mila euro, fu reso possibile grazie anche ad un contributo in quota parte di 60 mila euro concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Tale finanziamento era stato attribuito (esplicitamente scritto nel bando) poiché le intenzioni delle amministrazioni erano quelle di realizzare in loco una sala espositiva, tramite un accordo con la Parrocchia di Casoli".



"Per questo - dichiarano Lucchesi e Gemignani - abbiamo deciso di presentare questa mozione. Riteniamo fondamentale che l'oratorio sia al più presto aperto. Una parte del testo della nostra mozione dice infatti: “constatato che la Sua Amministrazione, per bocca dell'Assessore alla cultura Dottoressa Monica Melani, ha risposto, alla nostra domanda su quale futuro pensasse per la struttura in oggetto, che la stessa avrebbe fatto un incontro col paese, facendo decidere allo stesso. Ad oggi, dopo oltre due anni, tale incontro non è stato ancora organizzato e l'edificio, rimanendo chiuso, rischia di andare incontro a deterioramento certo. Noi due Consiglieri, con anche referenti in loco, abbiamo ascoltato i cittadini, dichiarandosi gli stessi a favore della realizzazione di tale sala espositiva. Tenuto conto inoltre che la Parrocchia di Casoli possiede diversi oggetti preziosi, tra i quali una pianeta tra le più antiche di Lucca, in questo momento custodita in museo a Lucca. L'idea originaria di realizzare in loco un museo, idea dal nostro gruppo totalmente condivisa, va nell'ottica inoltre di una valorizzazione del nostro patrimonio storico e religioso, il tutto in un momento di crisi; idea presente anche nel nostro programma elettorale. A parer nostro, compito di una Amministrazione è tentare di valorizzare, laddove, come in questo caso, ne esita la possibilità, il patrimonio Comunale. Per questo potrebbe essere tentato un accordo con la Parrocchia per la gestione".



“Con il voto favorevole alla mozione - concludono i due esponenti del gruppo -, noi due consiglieri comunali della lista "Un futuro per Bagni di Lucca - Gemignani Sindaco", chiediamo di destinare tale locale, alla realizzazione di una sala espositiva di arte sacra.”