Bagni di Lucca



Un Futuro per Bagni di Lucca segnala la presenza di due discariche di rifiuti

mercoledì, 24 luglio 2019, 12:02

I consiglieri del gruppo “Un futuro per Bagni di Lucca” Laura Lucchesi e Claudio Gemignani hanno depositato all’attenzione del sindaco Michelini e dell’amministratore di Base Riccardo Tocchini una lettera con la quale segnalano la presenza di una discarica nel tratto di strada denominato “Strada dei tedeschi” presso il Monte Tarrio in Controneria. A questa aggiungono il frigorifero e la lavatrice in località Rio San Gemignano.