Bagni di Lucca



Un successo la petizione per la riapertura del comune il sabato: raccolte 658 firme

venerdì, 19 luglio 2019, 17:58

di simone pierotti

Ha riscosso grande successo la raccolta firme per la riapertura del comune nei giorni di sabato, promossa dal gruppo di opposizione “Un futuro per Bagni di Lucca”. Sono state raccolte ben 658 firme: lo hanno annunciato nel corso di una conferenza stampa i consiglieri Laura Lucchesi e Claudio Gemignani. La battaglia, pertanto, prosegue, dopo che la mozione relativa è già stata bocciata in sede di consiglio comunale.

“Riscontriamo il grande successo della petizione – è il commento dei consiglieri di minoranza – perché, come più volte segnalato, la popolazione si trova a fronteggiare un nuovo disagio. Il nuovo orario crea difficoltà a chi lavora, inoltre c’è malcontento tra i commercianti che hanno riscontrato un calo di clientela nella giornata del sabato, quando molti cittadini erano soliti recarsi in comune e, allo stesso tempo, sbrigare altre faccende come, appunto, fare acquisti o bere un caffè”.

Sono tanti i cittadini di Bagni di Lucca e delle frazioni che hanno sottoscritto la petizione ma anche coloro che vivono altrove ma possiedono un’abitazione nel comune: “Queste persone sono cittadini a tutti gli effetti e, vivendo altrove, possono recarsi in comune solo nel fine settimana”.

Cosa vi attendete adesso? “Intanto ricordo che è ancora possibile firmare nei prossimi giorni, ho già avuto diverse richieste. La petizione segue le due interpellanze e la mozione già bocciata, probabilmente non saremo ascoltati ma la gente ha dimostrato di non essere contenta. Ringrazio chi ci ha sostenuto nella battaglia, compresi i consiglieri di opposizione che ci hanno appoggiato. Ci auguriamo che l’amministrazione faccia un passo indietro. Noi siamo pronti ad altre iniziative perché 658 cittadini devono essere ascoltati. Certe scelte sembrano frutto di “dilettantismo politico”, noi non attacchiamo le persone, che rispettiamo, ma queste scelte e certi errori. Se l’amministrazione è convinta che la chiusura del sabato sia la scelta giusta, allora promuova una petizione e vedremo quante firme raccoglierà!”.