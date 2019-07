Bagni di Lucca



Vivarelli (Pit): "Tana Termini, spostare impianto in un altro luogo"

sabato, 6 luglio 2019, 10:48

Il consigliere comunale di San Marcello Piteglio, Carlo Vivarelli, ha inviato oggi a tutti i membri del consiglio regionale della Toscana una lettera per chiedere lo spostamento del progettato impianto di biogas e compostaggio, da Tana Termini, al confine con il comune di Bagni di Lucca, ad un altro luogo.



"Chiedo che venga trovata una sluzione di buon senso - esordisce Vivarelli -, visto che l'impianto lavorerebbe una quantità di materiale piuttosto bassa, e che la localizzazione dell'impianto stesso è a mio avviso evidentemente inadeguata".



"Riteniamo che la Valle del Lima - spiega - debba essere vista nella realtà per quello che è, un territorio di bellezza, e che il suo sfruttamento economico debba essere il più possibile sostenibile e dedicato all'incremento della riproducibilità dell'offerta turista e culturale. Pensiamo ad esempio alle 15 mila persone che ogni hanno vengono nella Val di lima a fare rafting. Un esempio su tanti".



"Siamo inoltre convinti - conclude - che la parte umida del rifiuto possa essere trattata, nella nostra Montagna e in tutte le zone collinari della Toscana tramite i composter privati. Sottolineiamo come anche il consiglio comunale di San Marcello Piteglio abbia approvato all'unanimità una mozione del sottoscritto nella quale si chiedeva alla giunta di appoggiare la via dei composter affinchè si possa trattare la parte umida del rifiuto nel nostro territorio in modo tale da evitare la sua raccolta e smaltimento".