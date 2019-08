Bagni di Lucca



Ai domiciliari, ma non lo trovano in casa: denunciato

lunedì, 19 agosto 2019, 12:22

Un 35enne censurato di Bagni di Lucca è stato denunciato per evasione in quanto, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, a seguito di uno specifico controllo eseguito, non è stato trovato all’interno dell’abitazione, dalla quale si è allontanato senza giustificato motivo, venendo rintracciato poco dopo nel parcheggio adiacente l’abitazione mentre era in procinto di rientravi.



L'operazione rientrava all'interno dell'iniziativa "Estate Sicura" portata avanti dal comando provinciale dei carabinieri di Lucca.