Bagni di Lucca



All'Orrido di Botri la mostra del fotografo David Bonaventuri

giovedì, 1 agosto 2019, 10:29

Fino al 21 agosto presso la biglietteria dei carabinieri forestali all'Orrido di Botri sarà possibile ammirare la mostra del fotografo David Bonaventuri sulla Val Fegana e Val di Lima.



Dopo l'ottimo successo riscontrato lo scorso anno al Parco Nazionale dell'Orecchiella, David Bonaventuri in collaborazione con i carabinieri forestali, reparto biodiversità Lucca, ripresentano la mostra sulla Val Fegana e sulla Val di Lima. Gli scatti infatti sono realizzati totalmente nelle due Valli, nella parte del territorio di Bagni di Lucca.



L'obbiettivo della mostra è quello di fare prendere conoscenza dei fantastici luoghi della zona, e stimolare la preservazione e la tutela di questo territorio. Le foto inoltre sono state usate , grazie alla collaborazione tra l'artista e comune, per la valorizzazione del territorio tramite il progetto "Val di Lima" - www.valdima.org , nato alcuni anni fa ed attualmente in gestione alla Pro Loco di Bagni di Lucca.



www.DavidBonaventuri.it