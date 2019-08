Andrea Brunini apre ai Vaudeville Smash

Altri articoli in Bagni di Lucca

giovedì, 1 agosto 2019, 10:29

Fino al 21 agosto presso la biglietteria dei carabinieri forestali all'Orrido di Botri sarà possibile ammirare la mostra del fotografo David Bonaventuri sulla Val Fegana e Val di Lima

mercoledì, 31 luglio 2019, 09:21

Si inaugura a Montefegatesi, sabato 3 agosto alle 18,30, una bella e originale mostra fotografica tutta dedicata ai gatti. Il fotografo è Nello Giambi

martedì, 30 luglio 2019, 21:02

Sarà la piccola frazione di Benabbio, quest'anno, ad accogliere la seconda edizione della "rinnovata" versione della "Festa dell'Emigrante" con una serie di eventi dal 4 all'11 agosto

martedì, 30 luglio 2019, 21:00

La festa dell'Emigrante, che quest'anno farà tappa a Benabbio, permette di raccontare una preziosa storia di tradizione e migrazione che affonda le sue radici nel lontano 1928

martedì, 30 luglio 2019, 12:22

Rinnovate linee elettriche, pali e cabine, 350mila euro di investimento da parte di E-Distribuzione nell'ambito del "Progetto Resilienza"

lunedì, 29 luglio 2019, 22:55

I consiglieri comunali Laura Lucchesi e Claudio Gemignani hanno presentato una mozione perché il consiglio attui un'iniziativa a favore dei minori dati in affido per scongiurare illeciti come quelli accaduti nel (purtroppo) famoso caso di Bibbiano