Bagni di Lucca



Conclusi interventi con elicottero per restyling linea elettrica

giovedì, 8 agosto 2019, 15:02

Si sono conclusi oggi gli interventi con elicottero specializzato nel territorio comunale di Bagni di Lucca, effettuati da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per concludere i lavori di restyling della linea elettrica di media tensione denominata "Fornoli 2".

Le operazioni, che hanno richiesto un investimento di 350mila euro, rientrano nel "Progetto Resilienza" con cui l'azienda elettrica sta dotando molte aree del territorio lucchese e della Toscana di un sistema elettrico sempre più automatizzato e resistente.

L'azienda elettrica ha sostituito oltre 6 chilometri di linea elettrica aerea, per gran parte in terreno impervio e boschivo, con cavi elettrici isolati di ultima generazione di tipo "elicord" e ha rinnovato 36 sostegni, installando inoltre nelle cabine 3 nuovi sezionatori motorizzati telecomandati che consentono di ottimizzare la qualità del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più rapidi in caso di disservizio. I benefici interessano le frazioni di Ponte a Serraglio, Bagni Caldi, Molino di Fronzola, Granaiola, Pieve di Monti di Villa, Monti di Villa, Riolo e Vetteglia e le località limitrofe.

Tra fine luglio e inizio agosto l'elicottero ha sorvolato il territorio per portare gli ultimi pali e i materiali via aerea, considerate le difficoltà legate alla morfologia del territorio che non rendevano possibile il trasporto su strada. Le operazioni si sono concluse oggi. E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione l'Amministrazione Comunale di Bagni di Lucca, con cui sono stati condivisi tempi e modalità di intervento.