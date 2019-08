Conclusi lavori su linea elettrica, comune ringrazia

Altri articoli in Bagni di Lucca

domenica, 11 agosto 2019, 10:10

Si terrà martedì 13 agosto, alle ore 17, nella chiesa di San Cassiano a Vico, il funerale del professor Cesare Lazzari, già dirigente scolastico dell'IIS Carrara - Nottolini - Busdraghi di Lucca e dell'istituto comprensivo di Bagni di Lucca

venerdì, 9 agosto 2019, 10:20

Lutto nel mondo della scuola lucchese per la morte del preside dell'istituto superiore Carrara - Nottolini - Busdraghi, nonché dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Bagni di Lucca, Cesare Lazzari, 59 anni. Il preside sarebbe morto annegato mentre era in vacanza in Sicilia

giovedì, 8 agosto 2019, 15:02

Rinnovate linee elettriche, pali e cabine, 350 mila euro di investimento da parte di E-Distribuzione nell'ambito del "Progetto Resilienza"

giovedì, 8 agosto 2019, 09:54

Nell'ambito della manifestazione denominata Festa dell'Emigrante, che si chiuderà domenica 11 agosto con una cena in piazza a Benabbio, oggi si sta svolgendo la visita guidata al Castello dei Lupari

martedì, 6 agosto 2019, 15:43

Successo per la manifestazione di domenica nel parco di Villa Fiori a Ponte a Serraglio. Circa 150 le persone intervenute

martedì, 6 agosto 2019, 08:28

I consiglieri del gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca", Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, stanno seguendo da vicino la situazione dei telefoni guasti a Monti di Villa