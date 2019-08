Bagni di Lucca



Entro settembre l'avvio del cantiere per il nuovo distretto a Fornoli

lunedì, 5 agosto 2019, 16:13

Avrà inizio entro il mese di settembre il cantiere per la realizzazione del nuovo centro socio sanitario di Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca. A comunicarlo è la stessa Azienda USL Toscana nord ovest che ribadisce: "Il passaggio di consegne tra la vecchia ditta, che non può eseguire l’intervento, e quella che ha invece dato la propria disponibilità, si è rivelato più complesso di quanto era stato previsto in un primo tempo.

Nonostante queste difficoltà, l'Asl conferma la propria ferma volontà di andare avanti su questa strada, per mettere a disposizione della cittadinanza una struttura giustamente molto attesa.

L'atto notarile è stato definitivamente fissato per il giorno 6 settembre, con inizio del cantiere entro lo stesso mese.

Come già evidenziato in più circostanze, l'atto di cessione del contratto dalla ditta aggiudicataria a quella subentrante - nonostante la complessità del percorso che ha comportato rallentamenti non previsti - ha rappresentato comunque la procedura più rapida da attuare in questa situazione. L'alternativa sarebbe stata quella di ripartire da capo, con tempi sicuramente molto più lunghi".