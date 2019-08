Escursionista ferita all'Orrido di Botri, interviene il Sast

Altri articoli in Bagni di Lucca

sabato, 3 agosto 2019, 14:00

Marco Chiari (Fratelli d'Italia) annuncia di assumere l'incarico di portavoce ufficiale in Toscana dell'onorevole Riccardo Zucconi

sabato, 3 agosto 2019, 09:01

I consiglieri comunali della lista "Un futuro per Bagni di Lucca", Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, hanno scritto al prefetto dopo le dimissioni dell'assessore Monica Melani per segnalare l'attuale discrepanza tra i rappresentanti di sesso maschile e femminile in consiglio

giovedì, 1 agosto 2019, 15:55

Prossimo evento live in Valle del Serchio del cantautore lucchese Andrea Brunini: l'apertura prestigiosa al famoso gruppo australiano, i Vaudeville Smash, sabato sera 3 agosto a San Cassiano Di Controni, nel comune di Bagni di Lucca. Concerto alle 21.30 al campo sportivo. Ingresso libero

giovedì, 1 agosto 2019, 10:29

Fino al 21 agosto presso la biglietteria dei carabinieri forestali all'Orrido di Botri sarà possibile ammirare la mostra del fotografo David Bonaventuri sulla Val Fegana e Val di Lima

mercoledì, 31 luglio 2019, 09:21

Si inaugura a Montefegatesi, sabato 3 agosto alle 18,30, una bella e originale mostra fotografica tutta dedicata ai gatti. Il fotografo è Nello Giambi

martedì, 30 luglio 2019, 21:02

Sarà la piccola frazione di Benabbio, quest'anno, ad accogliere la seconda edizione della "rinnovata" versione della "Festa dell'Emigrante" con una serie di eventi dal 4 all'11 agosto