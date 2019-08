Bagni di Lucca



Gazebo Lega a Bagni di Lucca

mercoledì, 28 agosto 2019, 09:14

Continuano i gazebo della Lega in Mediavalle e Garfagnana per il tesseramento e per il ringraziamento del sostegno dato. Appuntamento per sabato 31 agosto, presso la piazza J. Varraud (davanti al Bar Roma), a Bagni di Lucca, dalle 9 alle 12.

“A grande richiesta dei cittadini - spiega il Carroccio -, dimostrazione di un crescente consenso al movimento di Matteo Salvini, tornano i gazebo in Valle. In pochi giorni, grazie alla volontà dei consiglieri eletti, dei militanti e dei sostenitori, è stata raggiunta la quota di oltre 100 tessere. Sicuramente, però, ne verranno fatte altre poiché le persone richiedono sempre più la presenza del movimento sul territorio.

“La Lega infatti – conclude il movimento -, pone al centro di tutto le persone e non a caso, uno dei suoi slogan più noti è: ”Con la gente, fra la gente, per la gente". Il gazebo di sabato e quelli previsti in futuro in altre zone sempre del territorio, ne è una chiara conferma”.