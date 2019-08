Bagni di Lucca



Incendio a Ponte a Serraglio, brucia materiale cartaceo

martedì, 13 agosto 2019, 13:30

di andrea cosimini

Intervento dei vigili del fuoco a Ponte a Serraglio, nel comune di Bagni di Lucca. L'incendio ha coinvolto materiale cartaceo all'esterno della cartiera Pasquini.

"Passavo con la macchina dalla parte opposta del fiume, in direzione Bagni di Lucca - dice Nicola Consani, colui che ha allertato il 115 - quando ho visto le fiamme ed ho subito chiamato i vigili intorno alle 12.30. Il vento sta ingrossando le fiamme e ci sono case dalla parte opposta della strada".

I vigili del fuoco di Lucca sono presenti con cinque mezzi e 15 unità per le operazioni di spegnimento e bonifica. Sono sopraggiunte anche le forze dell'ordine per gestire il traffico. La Croce Rossa di Bagni di Lucca ha portato generi di supporto, come l'acqua, ai vigli del fuoco impegnati nelle operazioni. Sul posto anche il sindaco Paolo Michelini e i tecnici comunali. Il primo cittadino invita tutti i cittadini del Ponte che si trovano in casa a chiudere le finestre fino al termine dell’operazione di spegnimento dell’incendio.



Sono arrivate anche le squadre dell'Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio per un controllo del bosco soprastante la zona dell'incendio e l'Arpat per le verifiche.



Le operazioni di spegnimento incendio sono proseguite anche nella serata con quattro squadre dei vigili del fuoco più i mezzi meccanici forniti dal comune. L’incendio è circoscritto ma ancora attivo. Le operazioni procederanno per tutta la notte e la mattinata di domani. È molto diminuito il fumo, ma l'amministrazione continua ad informare la popolazione di tenere chiuse le finestre e non mangiare ortaggi se non lavati e ribadisce: "Non vi è presenza di amianto o altre sostanze, ma solo carta".

