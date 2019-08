Incendio Ponte a Serraglio, riaperta la strada statale

Altri articoli in Bagni di Lucca

martedì, 13 agosto 2019, 13:30

Intervento dei vigili del fuoco a Ponte a Serraglio, nel comune di Bagni di Lucca. L'incendio ha coinvolto materiale cartaceo all'esterno della cartiera Pasquini

lunedì, 12 agosto 2019, 12:37

Avviato il procedimento diretto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità per l'ampliamento dell'area destinata ad attrezzature pubbliche di nuova previsione per la realizzazione dell'intervento di "Rilocalizzazione e messa in sicurezza del plesso scolastico in loc. Scesta"

lunedì, 12 agosto 2019, 09:19

Alcuni giorni fa si sono conclusi sul territorio di Bagni di Lucca i lavori da parte di E-distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica in media e bassa tensione, riguardanti la sostituzione di oltre 6km di linea elettrica aerea con cavi elettrici isolati, la messa a nuovo...

domenica, 11 agosto 2019, 10:10

Si terrà martedì 13 agosto, alle ore 17, nella chiesa di San Cassiano a Vico, il funerale del professor Cesare Lazzari, già dirigente scolastico dell'IIS Carrara - Nottolini - Busdraghi di Lucca e dell'istituto comprensivo di Bagni di Lucca

venerdì, 9 agosto 2019, 10:20

Lutto nel mondo della scuola lucchese per la morte del preside dell'istituto superiore Carrara - Nottolini - Busdraghi, nonché dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Bagni di Lucca, Cesare Lazzari, 59 anni. Il preside sarebbe morto annegato mentre era in vacanza in Sicilia

giovedì, 8 agosto 2019, 15:02

Rinnovate linee elettriche, pali e cabine, 350 mila euro di investimento da parte di E-Distribuzione nell'ambito del "Progetto Resilienza"