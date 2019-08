Bagni di Lucca



Martedì il funerale del professor Lazzari

domenica, 11 agosto 2019, 10:10

Si terrà martedì 13 agosto, alle ore 17, nella chiesa di San Cassiano a Vico, il funerale del professor Cesare Lazzari, già dirigente scolastico dell'IIS Carrara - Nottolini - Busdraghi di Lucca e dell'istituto comprensivo di Bagni di Lucca.



Nato a Lucca il 20 aprile 1960, Cesare Lazzari si era laureato in fisica all'università di Pisa ed era stato docente prima al liceo Vallisneri di Lucca e poi allo scientifico Majorana di Capannori. Diventato dirigente scolastico, aveva ricoperto quel ruolo alle scuole Mazzini di Livorno, prima di passare all'ITC Carrara di Lucca nel 2015. Nel 2018 si era trovato a gestire un grave episodio di bullismo ai danni di un docente che aveva avuto un'eco nazionale.



Il professor Lazzari è morto mentre si trovava in vacanza in Sicilia. La tragedia si è consumata l'8 agosto sulle spiagge di Sampieri, nel ragusano. Lazzari era andato a nuotare, ma non è più riuscito a tornare a riva. Dopo essere stato estratto dalle onde, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale civile di Catania, dove è stato constatato il decesso.



Lazzari lascia la moglie Loredana, insegnante di musica presso la scuola media Leonardo da Vinci di San Concordio e tre figli.