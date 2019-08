Bagni di Lucca



Morto annegato Cesare Lazzari, preside dell'istituto comprensivo

venerdì, 9 agosto 2019, 10:20

Lutto nel mondo della scuola lucchese per la morte del preside dell'istituto superiore Carrara - Nottolini - Busdraghi, nonché dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Bagni di Lucca, Cesare Lazzari, 59 anni. Il preside sarebbe morto annegato mentre era in vacanza in Sicilia.



Da quanto si è appreso dagli uffici dell'istituto scolastico dove Lazzari appunto lavorava, la tragedia si sarebbe consumata ieri pomeriggio alle 17 sulle spiaggie di Sampieri nel ragusano. Lazzari, dopo essere stato estratto dalle onde, è stato subito soccorso dai bagnanti e dal personale 118 subito accorso. Poco dopo, l'eliambulanza della regione Siciliana, lo ha prelevato e trasportato d'urgenza all'ospedale civile di Catania, dove però è stato constatato il decesso. Lazzari, lascia la moglie Loredana, insegnante di musica presso la scuola media Leonardo da Vinci di San Concordio e tre figli.

La notizia si è subito diffusa nel mondo della scuola lucchese. "Siamo tutti molto addolorati - ha dichiarato la dirigente dell'ufficio scolastico di Lucca e Massa Carrara, Donatella Buonriposi -. Era un collega serio e un professionista valido. Sono riuscita a contattare la moglie, originaria della Sicilia, la quale mi ha raccontato che il marito stava nuotando, in un mare un po' mosso, e che, probabilmente, a causa delle correnti, non è stato in grado di rientrare. Non hanno nemmeno tentato di rianimarlo perché quando lo hanno soccorso aveva già bevuto troppa acqua e sabbia. Potranno sembrare frasi fatte, ma voglio sottolineare ancora una volta che Cesare Lazzari era una bravissima persona e un ottimo professionista che io, personalmente, sono orgogliosa di aver sostenuto nelle vicende giudiziarie che, ultimamente, lo avevano coinvolto. E' un giorno tragico nel mondo della scuola lucchese".

Il presidente della provincia Luca Menesini – appena raggiunto dalla tragica notizia - si è detto profondamente addolorato ed esprime il proprio cordoglio, personale e a nome dell'intera provincia di Lucca, ai familiari del preside.

Il presidente Menesini lo ricorda come una persona mite e molto preparata sia sotto il profilo didattico che sotto quello dell'organizzazione funzionale di una scuola. Menesini lo aveva incontrato spesso nell'estate del 2018 quando, tra sopralluoghi e incontri tecnici, una buona parte della sede dell'Istituto Carrara era stata interessata dalla riorganizzazione logistica della sede dell'istituto Civitali-Paladini.

"Nell'occasione, in un momento non facile – ricorda Menesini - Cesare Lazzari si era sempre dimostrato disponibile, ragionevole e pronto ad offrire soluzioni per il superamento dei problemi. Sono profondamente colpito ed esprimo la mia vicinanza alla famiglia del dirigente scolastico".

Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini esprime il proprio cordoglio e dell'amministrazione comunale per la tragica scomparsa del dirigente scolastico Cesare Lazzari.

“Ho appreso con sgomento la notizia dell'improvvisa morte del dirigente scolastico Cesare Lazzari – dice il sindaco –, col quale ho avuto modo di relazionarmi in diverse occasioni nel corso di questi anni, apprezzandone le doti umane, oltre che professionali. Il mio primo pensiero va alla sua famiglia, cui esprimo personalmente, e da parte dell'amministrazione comunale, la vicinanza in questo momento di estremo dolore”.

Video Morto annegato Cesare Lazzari, preside dell'istituto comprensivo