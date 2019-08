Bagni di Lucca



Procede l'iter di rilocalizzazione e messa in sicurezza del plesso scolastico a Scesta

lunedì, 12 agosto 2019, 12:37

Oggi il comune di Bagni di Lucca ha avviato il procedimento diretto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, mediante variante al vigente regolamento urbanistico ed al piano strutturale, per l'ampliamento dell'area destinata ad attrezzature pubbliche di nuova previsione per la realizzazione dell'intervento di "Rilocalizzazione e messa in sicurezza del plesso scolastico in loc. Scesta".

L'avviso di avvio del procedimento viene pubblicato altresì all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed è inviato contestualmente agli intestatari dei terreni oggetto di procedura espropriativa, come individuati dalla consultazione dei registri catastali, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. a) e dell'art. 16 comma 4 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i. e dell'art. 7 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i..

I terreni interessati dalla procedura sono censiti al catasto terreni del comune di Bagni di Lucca al foglio di mappa 71, rispettivamente particelle 294 - 328 - 329 - 332 - 333 - 334 - 773 - 812; l'elenco delle suddette particelle con le ditte catastali a cui sono intestate è consultabile, insieme alla cartografia, presso l'ufficio tecnico e sul sito internet dell'ente nella sezione dell'amministrazione trasparente dedicata alla pianificazione e governo del territorio, all'indirizzo seguente:

http://www.comunebagnidilucca.com/ita/pagine/amministrazione-trasparente.aspx?cid=4183&cpid=P:4182

"Si avverte - dichiara il comune - che entro trenta giorni a far data dal presente avviso possono presentare osservazioni i soggetti interessati all'esproprio e coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall'atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità.

Le osservazioni potranno essere presentate direttamente all'ufficio protocollo del comune o inviate tramite PEC all'indirizzo comunebagnidilucca@postacert.toscana.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio tecnico del comune o consultare il testo integrale dell'avviso di avvio del procedimento pubblicato all'albo pretorio e sul sito del comune, al link già indicato".