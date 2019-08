Quinto Bernardi presidente nazionale del Dipartimento Protezione Animali e Tutela dell'Ambiente della DC

Altri articoli in Bagni di Lucca

Termina "Il Volo della Farfalla", uno spettacolo benefico che, per otto anni, si è rinnovato al Teatro Accademico di Bagni di Lucca, l'ultimo venerdì di settembre di ogni anno

La centrale del 118 ha attivato il Sast e l'elisoccorso Pegaso per soccorrere un uomo di 75 anni all'interno della riserva naturale Orrido di Botri nel comune di Bagni di Lucca. Pare abbia riportato un trauma distorsivo alla caviglia

Terminate le operazioni di spegnimento e bonifica da parte dei vigili del fuoco e dei mezzi del comune di Bagni di Lucca dopo l'incendio scoppiato ieri all'esterno della cartiera Pasquini che ha coinvolto materiale cartaceo. Riaperta la strada statale

Intervento dei vigili del fuoco a Ponte a Serraglio, nel comune di Bagni di Lucca. L'incendio ha coinvolto materiale cartaceo all'esterno della cartiera Pasquini

Avviato il procedimento diretto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità per l'ampliamento dell'area destinata ad attrezzature pubbliche di nuova previsione per la realizzazione dell'intervento di "Rilocalizzazione e messa in sicurezza del plesso scolastico in loc. Scesta"

Alcuni giorni fa si sono conclusi sul territorio di Bagni di Lucca i lavori da parte di E-distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica in media e bassa tensione, riguardanti la sostituzione di oltre 6km di linea elettrica aerea con cavi elettrici isolati, la messa a nuovo...