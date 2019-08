Bagni di Lucca



Raccolta firme di FdI: "Elezioni subito"

lunedì, 26 agosto 2019, 12:17

Ha avuto il via venerdì 23 agosto la raccolta firme di Fratelli d'Italia per chiedere elezioni subito e per dire "no" ad un cosiddetto "governo di inciucio" che andrebbe contro la volontà popolare.



"Fratelli d'Italia di Bagni di Lucca - dichiara Manuele Domenici, responsabile FdI locale - si è messo subito in moto, tenendo aperta la sede, che è la medesima del gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca", nei giorni di sabato 24 con la presenza dell'onorevole Riccardo Zucconi e domenica 25 raccogliendo, sia cartacee che on-line, circa 100 firme".



"Ci riteniamo molto soddisfatti del risultato - conclude - ma non ci fermiamo: anche oggi avremo la sede aperta dalle 15 alle 17 e i nostri militanti andranno anche da chi ci ha contattato telefonicamente e non ci può raggiungere".