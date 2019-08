Bagni di Lucca



Scoppia incendio in cava, ferito operaio

lunedì, 19 agosto 2019, 21:11

L'incendio è scoppiato oggi pomeriggio all'interno della Cava Borgognoni, in località Tana a Bagni di Lucca, ed ha interessato una vagliatrice. Ferito anche un operaio che stava lavorando con una bombola di acetilene.



L'acetilene è un liquido miscelato con l'acetone e, quindi, molto instabile. Se la bombola viene riscaldata, queste molecole si possono agitare, e il rischio è che esploda. La bombola, molto pericolosa, è stata quindi messa in quarantena in una vasca per raffreddarla.



Si è trattato di un intervento importante che ha coinvolto la squadra dei vigili del fuoco di Lucca, l'autoscala e l'autobotte, oltre che la squadra di San Marcello Pistoiese.