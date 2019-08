Bagni di Lucca



Termina "Il Volo della Farfalla" in memoria di Stefano Girolami

sabato, 17 agosto 2019, 10:41

Termina "Il Volo della Farfalla", uno spettacolo benefico che, per otto anni, si è rinnovato al Teatro Accademico di Bagni di Lucca, l'ultimo venerdì di settembre di ogni anno.

"Una decisione - spiegano Leda e Gino Girolami - maturata con tanta tristezza e ricca di sentimenti che chiudono questo evento. "Il Volo della Farfalla" è e rimarrà sempre un dono per la ricerca! Nato per ricordare la scomparsa di Stefano Girolami, sconfitto dal Sarcoma di Ewing a soli 27 anni, nel settembre del 2010, da un'idea di Claudio Sassetti, con il supporto degli amici/colleghi artisti di Stefano (studente di recitazione al Dams di Bologna) che ci hanno sostenuto dandoci forza e coraggio per seguire un camino, utilizzando l'arte che Stefano coltivava e voleva donare nella sua vita. I suoi pensieri sono stati trasformati in forma, movimento, forza e in arte, come le sue poesie, le sue fotografie e la sua musica, creando "Il Volo della farfalla".

"Artisti sensibili - proseguono -, amici e persone straordinarie hanno contribuito in ogni modo creando spettacoli meravigliosi che resteranno per sempre nei nostri ricordi. Gli sponsor e il pubblico hanno, con le loro offerte, aiutato negli anni a raggiungere l'importante somma di 40 mila euro di donazione. Rimane la consapevolezza che ancora vi sia molto da fare per sostenere la ricerca e, per questo, non escludiamo nuovi eventi futuri, ma "Il Volo della Farfalla" in memoria di Stefano Girolami si ferma!"

"Un forte abbraccio - concludono Leda e Gino - ad ogni singola persona, associazioni e amministratori comunali che si sono susseguite e che ci hanno aiutato in questi otto splendidi anni a generare questo grande evento. Il nostro sincero Grazie".