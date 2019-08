Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Abolire plastica monouso"

martedì, 27 agosto 2019, 09:03

I due consiglieri comunali del gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca", Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, hanno presentato una mozione denominata “Plastic Free Challenge” sulla progressiva abolizione della plastica monouso.



"L’Europa - esordiscono i due consiglieri - produce attualmente 25 milioni di tonnellate di plastica, materiale responsabile dell’85 per cento dell’inquinamento del comparto marino e terrestre. Il 19 dicembre 2018 è stato siglato l’accordo dell’Unione Europea sullo Stop alla Plastica Monouso dal 2021: le nuove regole vietano l’uso di alcuni prodotti in plastica per cui esistono alternative biodegradabili , introducendo nuove misure per ridurre l’utilizzo di altri tipi di plastica; questo segnale lanciato dall’UE risponde alle richieste e alle preoccupazioni di milioni di cittadini".

"Attualmente - affermano Lucchesi e Gemignani - negli oceani sono presenti 150 milioni di tonnellate di plastica e si stima che ogni anno se ne aggiungano tra le 4,8 e le 12,7 tonnellate; la plastica, presente negli oceani, arriva nel Mar Mediterraneo, è ingerita dalla fauna ittica e diventa parte del cibo che finisce nei nostri piatti; e secondo un nuovo rapporto redatto dall’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), solo il 15 per cento della plastica viene raccolta e riciclata e solo il 25 per cento viene avviato a recupero energetico, mentre il 60 per cento finisce in discarica, abbandonato o bruciato all’aperto"

"La quantità di plastica utilizzata - spiegano - può essere ridotta quotidianamente dal comportamento concreto di ognuno che diventa agente di cambiamento; il ruolo delle istituzioni è essenziale: esse hanno il dovere di attivare politiche finalizzate all’utilizzo e al consumo della minor quantità possibile di plastica monouso".

Per quanto premesso sopra - dichiarano i due consiglieri di minoranza -, impegnamo la giunta, attraverso il voto favorevole alla presente mozione: ad aderire alla PFC, Plastic Free Challenge, promuovendo la progressiva abolizione della plastica monouso nei propri uffici; ad eliminare gradualmente la plastica monouso dai catering legati agli eventi ed ai convegni organizzati o patrocinati da questa amministrazione, anche al di fuori delle proprie sedi; a promuovere una campagna d’informazione e di sensibilizzazione per i cittadini, per le scuole nonché per le aziende e le cooperative che gestiscono servizi per conto del comune di Bagni di Lucca, al fine di evitare l’utilizzazione della plastica monouso; a trasmettere tale mozione al Consiglio dell'Unione dei Comuni, promuovendo anche lì la sua approvazione".

"Specifichiamo che tale mozione - concludono - è stata realizzata in collaborazione col gruppo di opposizione di Borgo a Mozzano “Orgoglio Comune”.