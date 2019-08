Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Corsena abbandonata, chiediamo intervento"

lunedì, 19 agosto 2019, 19:04

Il gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca", composto dai consiglieri Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, fa propria la segnalazione di alcuni cittadini circa la situazione in cui versa l'abitato di Corsena.



"Condividiamo la segnalazione fatta da alcuni cittadini sulla strada del Diappero in Corsena e le sue condizioni - dichiara il gruppo -. Mai pulita in questo 2019. Che dire... paese turistico. Nelle foto la piazzetta detta Belvedere nella curva per andare in Corsena. Praticamente distrutta e abbandonata. È proprio comunque la frazione Corsena in sé ad esserlo. Chiediamo un intervento".