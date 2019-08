Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Dimissioni Melani, problema quote rosa in giunta"

sabato, 3 agosto 2019, 09:01

I consiglieri comunali della lista "Un futuro per Bagni di Lucca", Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, hanno scritto al prefetto dopo le dimissioni dell'assessore Monica Melani per segnalare l'attuale discrepanza tra i rappresentanti di sesso maschile e femminile in consiglio.

"Il nuovo assessore, a differenza del precedente, è di sesso maschile - esordicono i due consiglieri -. Ad oggi quindi, l'attuale giunta, risulta di cinque membri: quattro assessori, di cui una di genere femminile, e il sindaco".



"Il nostro gruppo di opposizione - affermano -, unitamente all'altro, Progetto Rinascimento, ha provveduto a segnalare in consiglio la violazione della Legge Delrio, la legge 56 del 2014 (disposizioni sulle citta metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni). Tale Legge dichiara che "nelle giunte con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico. Tale affermazione risulta confermata anche dal Consiglio di Stato — sez. quinta (sentenza 406 del 27/10/2015, depositata il 3/2/2016) e dal TAR Calabria — Catanzaro (che dichiara it carattere inderogabile delle "quote rosa" nelle giunte)".



"Per risposta - incalzano -, il sindaco Paolo Michelini ed il segretario comunale hanno dichiarato di aver espletato tutte le pratiche e i passaggi in modo corretto, non avendo trovato rappresentanti femminili, neppure esterne al proprio gruppo, per dare giusta rappresentanza in giunta (tale impossibilità deve essere adeguatamente provata attraverso lo svolgimento da parte del sindaco, di una preventiva, accurata ed approfondita attivita istruttoria, preordinata ad acquisire la disponibilita allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi, ed alla necessità di un'adeguata e puntuale motivazione sulle ragioni della mancata applicabilità del principio di pari opportunità; dunque suddetta deroga all'applicazione della norma non può certamente derivare da mere situazioni soggettive o contingenti — articolo 1 - comma 137 legge Delrio)".



"Per quanto sopra - concludono rivolgendosi al prefetto -, chiediamo, nel rispetto del suo ruolo e di quello del sindaco, ma anche nel rispetto del genere femminile, che lei possa fare la giusta luce su tale questione, per capire se effettivamente sono state rispettate tutte le procedure in oggetto".