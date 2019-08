Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Eliminare pericoli al parco"

sabato, 24 agosto 2019, 08:42

I consiglieri comunali della lista “Un Futuro per Bagni di Lucca", Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, hanno presentato un'interpellanza da sottoporre al consiglio comunale sulle situazioni di pericolo al parco "Contessa Casalini" del capoluogo.

"A seguito di alcune segnalazioni fatteci dai cittadini il 20 agosto e dopo un nostro sopralluogo - dichiarano i due consiglieri -, avendo quindi verificato di persona lo stato di pericolo in cui versano alcune panchine del parco e alcuni giochi (alleghiamo foto), alla luce anche di quanto dichiarato dal sindaco in un recente consiglio, riguardo un progetto di risistemazione da realizzarsi nell'anno prossimo, chiediamo cosa intenda fare l'amministrazione comunale nell'immediato per eliminare i pericoli evidenti".