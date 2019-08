Bagni di Lucca



Un Futuro per Bagni di Lucca: "Telefoni guasti a Monti di Villa, non ci fermiamo"

martedì, 6 agosto 2019, 08:28

I consiglieri del gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca", Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, stanno seguendo da vicino la situazione dei telefoni guasti a Monti di Villa.



"Stiamo seguendo, contattati da cittadini, la questione vergognosa dei telefoni guasti, dal 3 luglio, a Monti di Villa - esordiscono i due consiglieri -. Si tratta di telefoni fissi, necessari in una zona in cui i cellulari non prendono e in cui ci sono varie persone anziane".



"Abbiamo stamani incontrato un gruppo di cittadini della frazione - spiegano -, arrabbiati in quanto si sentono abbandonati. Abbiamo per questo investito della questione l'onorevole Riccardo Zucconi di Fratelli d'Italia, che ha subito inviato una mail ai vertici dell'azienda Telecom. Mentre domani alle 16 abbiamo, noi e i cittadini, un incontro con lo studio delle avvocatesse Bertani, per capire tutte le azioni legali giuste da intraprendere, anche per evitare l'assurdo pagamento delle bollette per un servizio non sfruttato".



"Non ci fermiamo" concludono i due consiglieri di minoranza.



In mattinata un nuovo aggiornamento del gruppo: "Problema Telecom, che dire: è fatta! Dopo 32 giorni funziona di nuovo. Dopo il nostro post e la mail dell'onorevole Riccardo Zucconi, stamani il responsabile lo ha ccontattato e la linea è stata ripristinata. Siamo felici. Grazie onorevole"